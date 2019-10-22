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«الغذاء والدواء» تحذّر من غسول «مسك الغابات للطهارة»

«الغذاء والدواء» تحذّر من غسول «مسك الغابات للطهارة»
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تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرا يتعلق بمنتج غسول “مسك الغابات للطهارة”، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت “الهيئة” أنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى ان التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم “مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk”، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبدالصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.

ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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