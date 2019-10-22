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«تويتر»: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة المحتوى المزيف

«تويتر»: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة المحتوى المزيف
صورة تعبيرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة التدوينات الصغيرة “تويتر” عن اتخاذ إجراءات جديدة من أجل مكافحة المحتوى المزيف.

ونشرت “تويتر” بيانا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عدداً من مقاطع الفيديو ممنوعة تماماً من الظهور عبر الشبكة.

وقالت تويتر: “سنجري بعض التغييرات في سياسات النشر، من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويها يخلق انطباعا خاطئا تجاه شيء ما أو شخص ما”.

وتابعت: “أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها، ما يطلق عليها مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي “التزييف العميق”.

وأشارت “تويتر” إلى أن الحديث يدور حول مواد “تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها أو غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث”.

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