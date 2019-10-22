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انتقال جميع رحلات الخطوط السعودية لمطار جدة الجديد خلال شهرين

انتقال جميع رحلات الخطوط السعودية لمطار جدة الجديد خلال شهرين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن عملية الانتقال التدريجي لتشغيل رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية إلى الصالة الأولى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ستنتهي خلال شهرين تقريباً.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثالثة لانتقال رحلات الخطوط السعودية ستبدأ في 3 نوفمبر المقبل وتشمل 7 وجهات (أثينا، روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، فيينا (فيما تبدأ المرحلة الرابعة في منتصف الشهر ذاته وتشمل (الدمام، القصيم، القاهرة، الخرطوم، الكويت، نيروبي، بيروت).

وتنطلق المرحلة الخامسة في 10 ديسمبر المقبل بـ12 وجهة، هي: (إسطنبول، أنقرة، مومباي، دلهي، حيدر آباد، جوهانسبرج، تونس، كاليكوت، لكناو، بنغالور، تشيناي، كوتشن)

بينما تبدأ المرحلة السادسة والأخيرة في 20 من الشهر نفسه، وتشمل 28 وجهة، من بينها: (جوانج زاو، جاكرتا، واشنطن، إسلام آباد، نيويورك، كراتشي، كوالالمبور، لوس أنجلوس، لاهور، لندن، المدينة المنورة، المالديف، مانيلا، الرياض، سنغافورة، أديس أبابا، باريس، دبي)

وكانت رحلات الخطوط السعودية من مطار الملك عبدالعزيز الجديد بدأت في سبتمبر الماضي، وعلى مرحلتين، تسيير 7 وجهات خارجية هي (أبوظبي والبحرين ومسقط، إضافةً إلى أربيل وشرم الشيخ وعمّان والإسكندرية) فضلاً عن 21 وجهة داخلية.

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