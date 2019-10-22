تنبيهات من «الأرصاد» لحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات لمناطق الرياض والقصيم ومكة وتبوك، تشمل توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تستمر حتى ساعات الليل.

وأوضحت الهيئة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، أن هناك نشاطا في الرياح السطحية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية، على محافظات الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف ووادي الدواسر في منطقة الرياض.

وأضافت أن الحالة المذكورة تشمل كذلك منطقة القصيم، تحديداً محافظات البكيرية والرس وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وذلك بدءاً من 11:00 صباح اليوم (الثلاثاء) حتى 19:00 مساءً في كل من الرياض والقصيم.

وحذرت الهيئة من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات الشملي والغزالة ومدينة حائل وموفق في منطقة حائل، اعتباراً من الواحدة ظهراً حتى الثامنة ليلاً.

كما نوهت إلى هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات أضم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان في منطقة مكة المكرمة، بدءاً من الثامنةً صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتوقعت الهيئة أن تتكون في تبوك سحب رعدية مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات الوجه وتيماء وتبوك، اعتباراً من الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً.