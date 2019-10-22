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هل تعاني من تساقط الشعر ؟.. الحل في هذه الأطعمة

هل تعاني من تساقط الشعر ؟.. الحل في هذه الأطعمة
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تواصل – فريق التحرير

يظن الكثيرون أنَّ الأدوية أو مستحضرات الصابون السائل (شامبو) هي الحلول لتقليل تساقط الشعر ووقف الصلع، لكن الحل الحقيقي في الأطعمة الغنية بالفيتامينات كوسيلة فعّالة لإيصال المغذيات المطلوبة لصحة فروة الرأس، حيث يحتاج الشعر إلى الزنك والحديد وفيتامين “إي” ودهون أوميجا 3 ومضادات للأكسدة.

إليك أكثر الأطعمة التي تزوّد الشعر بالمغذيات:

1- القهوة مصدر لمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر

2-  الأكلات البحرية غنية بالزنك ودهون أوميجا 3

3- المحار والروبيان (القريدس أو الجمبري) وسمك القد من الأطعمة الضرورية لصحة الشعر.

4- اللحوم الحمراء من أفضل مصادر الزنك والحديد، وخاصة الكبد البقري، وكذلك كبد الدجاج، ولحم الضأن.

5- بذور اليقطين (اللب الأبيض) أغنى الأطعمة النباتية بالزنك إلى جانب الحديد.

6-الجوز من المكسرات الغنية بالمغذيات التي يحتاجها للشعر.

7- يحتوي الفول على الحديد النباتي، ويساعد تناول أطعمة غنية بفيتامين “سي” على امتصاص هذا الحديد.

8-السبانخ المطبوخ من أفضل مصادر الحديد النباتي.

9- العدس مصدر نباتي غني بالزنك.

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