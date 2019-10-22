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مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد
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تواصل – الرياض:

ذكرت مصادر مطلعة، أن مركز الإقامة المميزة سيسلم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة للمتقدمين المستوفين للشروط في منتصف شهر نوفمبر المقبل – وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”-.

وكان المركز أعلن قبل أسبوع، أنه تلقى آلاف الطلبات بشأن الإقامة المميزة من نحو 50 دولة يمثلون 27 جنسية، بينهم مقيمون مع أسرهم في المملكة، وأطباء، ومهندسون، ومستثمرون، وباحثون عن الاستقرار.

وتنقسم الإقامة إلى قسمين: الأول “إقامة مدى الحياة”، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط ودفع 800 ألف ريال، والقسم الثاني “إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد” يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط ودفع مبلغ 100 ألف ريال عن كل سنة.

يذكر أن الإقامة المميزة تمنح المقيمين العديد من المميزات، منها: امتلاك العقارات بكافة أنواعها، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بالعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، إضافةً إلى حرية الخروج والعودة ذاتياً.

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