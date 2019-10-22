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بعد يومين من البحث.. العثور على الباكستاني المفقود بـ«مهد الذهب»

بعد يومين من البحث.. العثور على الباكستاني المفقود بـ«مهد الذهب»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني أنه بعد يومين من البحث من ذوي المفقود الباكستاني نجح الطيران الشراعي لجمعية عون في العثور عليه بمنطقة وعرة في محافظة “مهد الذهب” حيًّا وبصحة جيدة.

وشرح “الخنيني” تفاصيل عملية الإنقاذ قائلا :” تلقى كنترول الجمعية بلاغًا، يفيد بفقد مقيم يحمل الجنسية الباكستانية، إذ إنه استنجد قبل يومين، بتعلق مركبته، ولم يتمكن ذويه من العثور عليه”.

وتابع: “ورد البلاغ الساعة الـ١٢ ظهرًا للجمعية، وانطلقت فرق جمعية عون للبحث عن المفقود في منطقة شديدة الوعورة، فتم وبتوفيق من الله العثور على المركبة، ثم المفقود وهو بصحة جيدة ولله الحمد، وذلك بالتعاون مع جمعية غوث، ومشاركة الجهات الأمنية، وعدد من المتطوعين.

وشدد “الخنيني” على مرتادي الصحراء بتوفير الزاد والمياه، وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائيًّا في حالة تعرضهم للضياع أو العطل، متمنياً  السلامة للجميع.

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