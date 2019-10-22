«الجوازات» توضح شروط وأحكام تمديد تأشيرة الزيارة التجارية

تواصل – الرياض:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن الشروط والأحكام الواجبة لتمديد تأشيرة الزيارة التجارية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شملت إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور.

وأوضحت الجوازات أن تمديد الزيارة يستلزم أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد، ولا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، كما يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً.

وأضافت أنه يُسمح بالتمديد إلكترونيا مرة واحدة فقط، بشرط أن يكون الزائر داخل المملكة بعد سداد رسوم التمديد، وسريان جواز الزائر وقت عملية التمديد، وألا يكون عليه مخالفات.