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رئيس رابطة مربي الماشية يوضح حقيقة ارتفاع أسعارها بعد تعليق الاستيراد

رئيس رابطة مربي الماشية يوضح حقيقة ارتفاع أسعارها بعد تعليق الاستيراد
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 تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من القلق لدى المستهلكين بالمملكة من ارتفاع أسعار المواشي في السوق المحلي الذي يُعد  الأكبر على مستوى المنطقة ، وذلك بعد قرار وزارة البيئة والزراعة تعليق الواردات من جمهورية السودان وجيبوتي نتيجة لظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع.

وقال سعود الهفتاء رئيس رابطة مربي الماشية في المملكة أنه لا يعتقد أنه سوف يكون هناك أي ارتفاع نتيجة للقرار ، مرجعاً الأسباب إلى اكتفاء السوق المحلي ما عدا في موسمي الحج والعمرة حيث تكون هناك حاجة ماسة إلى ما يقارب من مليونين إلى ثلاثة ملايين رأس سنويًا فقط بسب ازدياد الطلب.

وأضاف أن التصدير مفتوح من قرابة السنة وأربعة أشهر لدول الخليج، وهذا دليل على أن هناك وفرة من المنتج المحلي نافيًا حصول أي تأثير حسب التوقعات والأرقام.

وتابع ” الهفتاء” قائلاً: “كل ما نتمناه كمربين للماشية أن يتم التركيز على دعم تنمية المواشي المحلية بتخفيض سعر الشعير وزراعته والأعلاف الخضراء أيضًا مثل البلوبانك والبلونيكام ويكون لدينا إحصاء دقيق وصريح لعدد المواشي المحلية ومعلن للجميع”.

وقال للأسف خلال الأربع سنوات الماضية وصل عدد المستورد  من الماشية سنويًا إلى 11 مليون رأس من المواشي الحية، وهو ما تسبب في حالة من التكدس والخسائر وجلب الأمراض، مشيرًا إلى أن الأمر تغير للأفضل بعد عرض مطالبنا.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت قبل أيام عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

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