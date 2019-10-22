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الشرطة تحقق في وفاة شخص داخل منزله بمكة

الشرطة تحقق في وفاة شخص داخل منزله بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

شرعت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة جرول، في التحقيق بشأن العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن، ذكر فيه أن رائحة غريبة تنبعث من أحد المنازل، مشيرًا إلى أن صاحب المنزل يعاني اعتلالات نفسية.

وباشرت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية موقع البلاغ، وبعد الدخول للموقع تم العثور على شخص متوفى، واتضح أنه بالعقد السادس من العمر على سريره، وكان داخل غرفة سكنه لأكثر من يومين.

وتم إعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق بحكم الاختصاص.

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