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باحث سعودي يكتشف جهازاً لعلاج الأورام السرطانية

باحث سعودي يكتشف جهازاً لعلاج الأورام السرطانية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد القحطاني، الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، والمتخصص في الهندسة الميكانيكية، أن فكرة ابتكاره جهاز لعلاج الأورام السرطانية أتت بعد اكتشاف ورم حميد عند إحدى شقيقاته، وهو ما دفعه للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها، واستغرق منه ذلك 4 سنوات بحثية.

وأوضح “القحطاني” لبرنامج “يا هلا” على فضائية ” روتانا خليجية” فكرة الجهاز ، حيث أنه عبارة عن معدن، يُزرع في جسم الإنسان في منطقة الخلايا السرطانية، أو الأورام، ويتفاعل مع الدواء في قتل الخلايا السرطانية، ويأخذ المريض كبسولات ليست فعالة، وفي حالة خاملة، وعندما يتم التواصل بينها وبين المعدن والعلاج يكون فعّالا، ويقتل الخلايا السرطانية.

وأضاف: “جهازي الجديد يصلح لعلاج جميع الأورام، ومدة فاعليته تعتمد على مرحلة المرض، لكنها في المجمل ليست مدة طويلة”، مشيرًا إلى أن فاعلية الجهاز أثبتها مركز أبحاث السرطان البريطاني، وقتل الخلايا السرطانية بسلاسة”.

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