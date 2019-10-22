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«ترامب» يهدد بضرب إيران في هذه الحالة

«ترامب» يهدد بضرب إيران في هذه الحالة
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تواصل – وكالات:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة، وفقاً لموقع قناة العربية، مضيفا: “سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة”.

وقال الرئيس الأمريكي إن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة، وإنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون.

وأضاف: “إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها”.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، بأن الولايات المتحدة لم تقدم أبداً أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة “400 عام” لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سوريا.

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