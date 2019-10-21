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باحثون يطورون بطارية لحل مشكلة انفجار الهواتف الذكية

باحثون يطورون بطارية لحل مشكلة انفجار الهواتف الذكية
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تواصل – وكالات:

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير، بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاحتراق يمكن أن تضع حدا لمشكلة انفجار الهواتف الذكية، التي عانت منها شركات عديدة، مثل سامسونغ.

ويستخدم التصميم الجديد المرن مادة الـ”بوليمرا”، الأكثر أمانا، بدلا من المواد القابلة للاشتعال، ما يلغي إمكانية الاحتراق بحسب روسيا اليوم.

وفي دراسة نُشرت مؤخرا في مجلة Chemical Communications، عرض فريق البحث بإشراف كونستانتينوس غرأسودولوس، من قسم الأبحاث والتطوير الاستكشافي التابع لـ APL، تفاصيل الابتكار الأخير: فئة جديدة من الإلكتروليت (“الماء في الملح” و”الماء في بيسولت”)، يُشار إليها باسم WiS وWiBS على التوالي- وذلك عند دمجها في مصفوفة البوليمر، يقل نشاط الماء ويزيد من إمكانات طاقة البطارية ودورة حياتها.

وقال الباحثون إن التصميم الجديد أدى إلى التخلص من أي مذيبات قابلة للاشتعال وسامة، تستخدم في بطاريات ليثيوم أيون الحالية، ما يجعله “بديلاً آمنا وقوياً”.

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