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5 فوائد صحية لتمرين «تسلق السلالم».. يحسن الضغط وصحة القلب

5 فوائد صحية لتمرين «تسلق السلالم».. يحسن الضغط وصحة القلب
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تواصل – وكالات:

رغم الشعور ببعض الإجهاد، إلا أن تمرين تسلق السلالم يمكن أن يكون تمريناً فعالاً تماماً لبناء القوة والعضلات وتحسين توازنك وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتشكيل عضلاتك.

ويمكن لهذا النشاط البسيط أن يساعدك أيضاً في تحسين وظائفك الدماغية، وفيما يلي خمس فوائد صحية لتمارين تسلق السلالم، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

１- يستهدف عضلات متعددة
تشارك المزيد من العضلات في تمارين تسلق السلالم مقارنة بالمشي أو الركض أو الجري على سطح مستو. عندما تتنقل على أرض مستوية، تشترك عضلات الساقين فقط في التمرين، بينما يعمل تسلق السلالم على الألوية والأربطة وأوتار الركبة. هذه طريقة فعالة للحصول على العضلات الخالية من الدهون.

２- يحسن التوازن

أثناء تسلق السلالم، تعمل عضلات القدم والكاحل والأوتار العظمية جميعها للحفاظ على التوازن.

３- إدارة ضغط الدم
تسلق السلالم مفيد لصحة القلب ولإدارة مستوى ضغط الدم لديك. يساعد هذا النشاط على فصل الشرايين وتحسين معدل ضربات القلب وتعزيز صحتك العامة.

４- يعزز الصحة العقلية
عند ممارسة تمرين صعود السلالم، يضخ الجسم المزيد من الدم، وتحصل على اندفاع الأدرينالين، ما يعزز مزاجك. إنه نشاط ممتاز للحد من التوتر والقلق.

5 القدرة على التحمل

القيام بهذا النشاط كل يوم سيجعل القدرة على التحمل لديك أفضل. في البداية، قد تواجه تقلصات في الساق والعضلات، ولكن في النهاية ستشعر بالحيوية.

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