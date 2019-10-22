رئيس الأركان: قواتنا تتصدى بكل حزم لتهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة

تواصل – فريق التحرير:

أكّد رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، أن القوات المسلحة السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها بالمنطقة.

وقال الرويلي، في كلمة له بمؤتمر الأمن والدفاع المقام في الرياض اليوم الإثنين، إن المملكة تتطلّع إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم الجهود في حماية المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، داعياً الجميع لتعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لكافة التهديدات الإيرانية.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على حوالي (%30) من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته (%20) من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل (%4) من الناتج القومي العالمي.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و”مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان”.