الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» (فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» (فيديو)

«تقويم التعليم» تكشف نتائج اختبارات التحصيل.. الإناث تتفوق على الذكور

«تقويم التعليم» تكشف نتائج اختبارات التحصيل.. الإناث تتفوق على الذكور
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإثنين، نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بمستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، حيث أكدت تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذه الاختبارات شارك فيها 27984 طالبًا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، وأجاب عن الاستبانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلمًا ومعلمة، و807 قادة وقائدات مدرسة ابتدائية.

أما في الصف الثاني المتوسط فجُمعت البيانات من 30157 طالبًا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلمًا ومعلمة، و780 قائد وقائدة مدرسة متوسطة.

وفيما يتعلق بالنتائج كشفت الهيئة أن الطالبات حققن تفوقًا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين، فيما حققت 52% من طالبات الصف الرابع معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 47% من الطلاب في مادة الرياضيات، بينما في العلوم استوفت 44% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.

أما في الصف الثاني المتوسط، فقد حققت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان في مادة الرياضيات مقارنة بـ 39% من الطلاب، أما في العلوم فقد استوفت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. مدير مدرسة ينظم المرور أثناء خروج الطلاب بـ«رأس تنورة»

شاهد.. مدير مدرسة ينظم المرور أثناء خروج الطلاب بـ«رأس تنورة»

إصابة 4 طلاب إثر انقلاب مركبة بالقرب من جامعة الباحة

إصابة 4 طلاب إثر انقلاب مركبة بالقرب من جامعة الباحة

الصحة: 40% تسوس الأسنان بالمدارس.. و200 عيادة محمولة لفحص الطلاب

الصحة: 40% تسوس الأسنان بالمدارس.. و200 عيادة محمولة لفحص الطلاب

مشاجرة بين طالبين في مدرسة بالرياض كادت تنتهي بفاجعة (فيديو)

مشاجرة بين طالبين في مدرسة بالرياض كادت تنتهي بفاجعة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الزَم الكتمان لتعيش باطمئنان
تدوينات حرة

الزَم الكتمان لتعيش باطمئنان

المزيد
يا ليتهم يعلمون!!
مقالات

يا ليتهم يعلمون!!

المزيد
طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>