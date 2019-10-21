«تقويم التعليم» تكشف نتائج اختبارات التحصيل.. الإناث تتفوق على الذكور

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإثنين، نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بمستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، حيث أكدت تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذه الاختبارات شارك فيها 27984 طالبًا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، وأجاب عن الاستبانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلمًا ومعلمة، و807 قادة وقائدات مدرسة ابتدائية.

أما في الصف الثاني المتوسط فجُمعت البيانات من 30157 طالبًا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلمًا ومعلمة، و780 قائد وقائدة مدرسة متوسطة.

وفيما يتعلق بالنتائج كشفت الهيئة أن الطالبات حققن تفوقًا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين، فيما حققت 52% من طالبات الصف الرابع معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 47% من الطلاب في مادة الرياضيات، بينما في العلوم استوفت 44% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.

أما في الصف الثاني المتوسط، فقد حققت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان في مادة الرياضيات مقارنة بـ 39% من الطلاب، أما في العلوم فقد استوفت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.