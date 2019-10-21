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تسليم أراض مجانية بـ «المدينة».. ووزير الإسكان يتفقد عدداً من المشروعات (صور)

تسليم أراض مجانية بـ «المدينة».. ووزير الإسكان يتفقد عدداً من المشروعات (صور)
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تواصل – واس:

تفقد وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل عددا من المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من المخططات التابعة للوزارة في منطقة المدينة المنورة، كما سلّم معاليه عدداً من الأراضي المجانية للأسر المستفيدة في المنطقة.

وشملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان مخططات (الهضبة، الياسمين، الشروق) التي توفر أكثر من 9 آلاف أرض مجانية من بين 33 ألف أرض على مستوى المنطقة، منها 13.333 أرضاً مطورة وأخرى تحت التطوير، و19.934 أرضاً تحت الطرح والتصميم، تمهيداً لاستكمال أعمالها وتسليمها للمواطنين الراغبين بهذا الخيار.

بعد ذلك تفقّد الوزير مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع المطورين العقاريين في المدينة المنورة، وهي مشروع الجوار الذي يوفر 1464 وحدة سكنية من نوع شقق، تقام على مساحة تبلغ 350.737 مترا مربعا.

كما زار مشروعي (درة المدينة 1، ودرة المدينة 2)، حيث يوفر الأول 694 وحدة سكنية من نوع شقق، على مساحة 75 ألف متر مربع، فيما يضم مشروع “درة المدينة 2” 1877 وحدة سكنية من نوع شقق، في مساحة 515 ألف متر مربع.

كما شملت زيارات وزير الإسكان التفقدية مشروع “بوابة طيبة” الذي يوفر 700 وحدة سكنية تحت الانشاء من نوع شقق، على مساحة مشروع تقارب 134 ألف متر مربع، حيث تراعي جميع هذه المشاريع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية.

وشدّد الحقيل خلال لقائه بالمطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهاً إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

يذكر أن وزارة الاسكان أتاحت عدداً من الخدمات بالإضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الاضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عام، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الالكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة “سكني” الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.

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