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بأمر النائب العام.. إحالة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت للجنايات

بأمر النائب العام.. إحالة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت للجنايات
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تواصل – وكالات:

قرر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي إحالة الشيخ عبدالله السالم الصباح إلى محكمة الجنايات.

وتم إرفاق مذكرة اتهام تطالب بمعاقبته وفق القانون بتهمة الإساءة إلى الضابط صالح الراشد من خلال تسجيل صوتي، وفقا لـ”القبس” الكويتية.

ويواجه الشيخ السالم اتهامات بتهديد موظف عام لإجباره على الامتناع عن عمل أو الضغط لممارسة عمل، كذلك سب وقذف الضابط.

الشيخ عبدالله السالم الصباح، أحد أفراد الأسرة الملكية الحاكمة في الكويت، ولا تعد هذه القضية الوحيدة للشيخ عبد الله مع السلطات، ففي عام 2012 تعرض للاستجواب بسبب نشره تغريدات عبر حسابه في “تويتر” اعتبرت السلطات أنها تحوي “تعاطفًا مع المعارضة الكويتية وتنتقد أمير الكويت” إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة عشرة أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.

كما حُكم على “عبدالله السالم” بالسجن 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام من سجنه، إثر توجيه تهمة “العيب بالذات الأميرية” له.

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