وزير الدفاع الأمريكي يزور الرياض لبحث تهديدات إيران بالمنطقة

تواصل – وكالات:

بدأ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الاثنين، زيارته إلى المملكة العربية السعودية، في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة الرياض بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وصل أمس الأحد، للعاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المتوقع أن يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت المصادر أن الوزير الأمريكي سيؤكد للقيادة السعودية “التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وبخاصة من إيران، إضافة إلى بحث تطورات الحرب ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن والوضع في سورية في ضوء التدخل العسكري التركي”.

وأضافت المصادر أن إسبر سيزور الجنود الأمريكيين الذين وصلت طلائعهم مؤخرا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج ( 80 كيلو مترا جنوب شرق الرياض )، وذلك قبل المغادرة إلى بروكسل حيث سيبحث مع وزراء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) “جملة من القضايا لتنسيق الخطوات التالية للحملة ضد داعش، وتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للأزمة في سورية”.

وأكدت المصادر أن إسبر سيؤكد للمملكة “التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وخاصة من إيران”.