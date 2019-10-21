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رئيسة سلطات هونج كونج تعتذر للمسلمين.. حادث غير مقصود

رئيسة سلطات هونج كونج تعتذر للمسلمين.. حادث غير مقصود
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تواصل – وكالات:

وجهت رئيسة الإدارة المحلية لهونج كونج، كيري لام، ورئيس الشرطة، ستيفن لو، اعتذارا أمام المسلمين في البلاد، بعد واقعة إطلاق خراطيم المياه على أكبر مسجد بالمدينة أثناء تفريق المتظاهرين الأحد الماضي.

ونقلت صحيفة “South China morning post” عن تصريح ممثل المسلمين في مدينة هونج كونج، سعيد الدين، قوله: “أعلنت رئيسة الإدارة ورئيس الشرطة، أن هذه الأحداث كانت خاطئة، وعبرا عن أسفهما من ذلك”، مضيفا أن الطائفة المسلمة قبلت هذا الاعتذار.

يشار إلى أن شرطة هونج كونج أطلقت أمس الأحد مادة زرقاء من خراطيم المياه على أبواب ومدخل مسجد كوو لون، وهو أكبر مسجد في المدينة، وذلك لتفريق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة.

وكتبت الصحيفة أن كيري لام وستيفن لو زارا المسجد وأكدا أن هذه الحادثة كانت صدفة ولن تتكرر.

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