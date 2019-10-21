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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. إليك رابط التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، توفر 54 وظيفة شاغرة للمواطنين من الجنسين، لحملة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل، للعمل بقطاعات البحث والتطوير والابتكار.

ودعت المدينة الراغبين من المواطنين ممن يحملون المؤهلات المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف إلكترونيا، مشددةً على ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة بعد استكمال جميع حقول طلب الالتحاق المتاح على موقع المدينة.

ويُشترط لهذه الوظائف، أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة الشهادة، وألا يقل التقدير عن جيد جداً.

وذكر الإعلان أن التقديم على الوظائف يبدأ الأحد المقبل ويمتد خمسة ايام، وتشمل التخصصات المطلوبة: هندسة التعدين والمعادن، وهندسة نظم، وهندسة كيميائية، وهندسة معمارية، وهندسة كهربائية، وهندسة إلكترونية، وهندسة نووية، وهندسة الحاسب.

كما تتضمن التخصصات التالية: كيمياء، وكيمياء حيوية، وفيزياء، وأحياء، وجيولوجيا، وعلوم طبية، وصيدلة، وتقنية معلومات، وهندسة بترول، وهندسة مواد، وعلوم حياتية، وهندسة الاتصالات، وهندسة ميكانيكية، وتقنية حيوية.

رابط التقديم من هنا

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