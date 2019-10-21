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الإسكان: المستأجرون يفضلون السداد شهرياً.. والملاك يرفضون

الإسكان: المستأجرون يفضلون السداد شهرياً.. والملاك يرفضون
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تواصل – الرياض:

أوضحت نتائج استطلاع رأي طرحه برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان عن تباين شاسع مابين رغبات المستأجرين وملاك العقارات، فيما يتعلق بخيارات فترات سداد الإيجار في العقد الموحد.

وكشف الاستطلاع أن جميع المستأجرين، الذي استجابوا للاستطلاع أنهم يفضلون سداد الإيجار شهريا، فيما يعارض الملاك ذلك ويفرضون نظام سداد سنوي أو نصف سنوي فقط، وذلك لعدم وجود نظام يجبرهم على القبول بخيار السداد الشهري.

وطرح الاستطلاع عبر حساب برنامج «إيجار» في «تويتر»، حيث أتت جميع ردود المستأجرين مؤكدة تفضيل السداد الشهري على الخيارات الأخرى.

وفي سياق الاستطلاع اشتكى عدد المستأجرين من رفض المؤجرين خيار السداد الشهري وفرض خيارات الدفع السنوية أو نصف السنوية فقط، في وقت أكد القائمون على البرنامج أن فترات السداد تتم وفقا لاتفاق طرفي العقد، والاستحقاق المعتمدة بالعقد، أي أن الأمر متروك لموافقة المؤجر على قبول خيار الدفع الشهري.

يشار إلى أن «عقد الإيجار الموحد» يحمل صفة السند التنفيذي، ويتم تنفيذه مباشرة ولو بالإجبار عن طريق محاكم التنفيذ في حالة تخلف المستأجر عن السداد، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، كما أنه يسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات الإيجارية، بالإضافة إلى سرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية.

وبحسب موقع البرنامج الإلكتروني فـ«إيجار» هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري (السكني، والتجاري) في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات قطاع الإيجار العقاري، تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، (الوسيط العقاري، المؤجر، المستأجر) وتنظم العلاقة بينهم.

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