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تنبيه لأهالي الرياض.. خطوة ضرورية حتى لا تتوقف خدمات المياه عنكم

تنبيه لأهالي الرياض.. خطوة ضرورية حتى لا تتوقف خدمات المياه عنكم
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تواصل – واس:

تطلق شركة المياه الوطنية الاثنين القادم حزمة من الخدمات الإلكترونية في 20 مدينة ومحافظة تتبع للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض، وذلك بهدف تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة تباعاً.

وقالت الشركة إنه: “سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في محافظات منطقة الرياض، لذلك يجب على جميع المستفيدين تحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمة عنهم”، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب سداد الجديد الخاص بعقاراتهم عبر نظام سداد من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 015.

وبيَّنت الشركة أن المحافظات التي حظيت بالخدمات الإلكترونية شملت المحافظات الشرقية، وتتضمن : الخرج ،والدلم، وحوطة بني تميم ،والأفلاج ،والسليل ،ووادي الدواسر، والحريق، والمحافظات الشمالية تضم :المجمعة، وحريملاء، وثادق ، والزلفي ، ورماح ، والغاط، إضافة إلى المحافظات الغربية، وهي : شقراء، والدوادمي ،والقويعية، والمزاحمية ،وضرماء ،وعفيف، ومرات.

وأشارت الشركة أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين بمحافظات منطقة الرياض ستكون عبر الفرع الإلكتروني للشركة، الذي سيقدم جميع الخدمات للعملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظات، مؤكدة أن الخدمات تتضمن إمكانية التسجيل والدخول وإضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حالة ارتباطها بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الإلكترونية، استعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، خدمة شكوى انقطاع المياه أو التسرب العداد أو الشبكة، وخدمة الحاسبة التفاعلية.

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تُعد نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتدعو جميع العملاء والمستفيدين في جميع محافظات الرياض للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ولفتت الشركة إلى أن الفرع الإلكتروني سيمكّن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد 920001744، أو موقع الشركة nwc.com.sa.

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