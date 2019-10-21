مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

تواصل – الرياض:

كشفت معلومات الوزارات والهيئات الحكومية التي تنشرها على مواقعها الإلكترونية عن أن 76% منها لم تحدث تقاريرها السنوية أو أنه لا يوجد لديها تقارير، فيما كانت 24% منها لديها تقارير جديدة 2018.

وكان من أبرز الوزارات التي لا يوجد لديها تقارير نهائيا بالرغم أنها خدمية (التعليم والحج والعمرة والإسكان) إضافة إلى الديوان العام للمحاسبة ونزاهة، فيما كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة، والهلال الأحمر لديها تقارير قبل 3 إلى 4 سنوات ولم تُحدث ليطلع عليها المواطن ومن يحتاج إليها من الباحثين والمهتمين بالشأن التنموي، وفقًا لـ”المدينة”.

ويأتي إعداد التقارير الإحصائية الحكومية السنوية استجابة لمتطلبات المادة رقم (29) من نظام مجلس الوزراء، التي تلزم جميع الجهات والهيئات الحكومية بأن ترفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء تقريراً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لمعالجتها.

وتُعد هذه التقارير من الأدوات الرئيسة لرصد أبرز مؤشرات الإنجاز، والقضايا والموضوعات ذات الصِّلة، ويتُّم دعم هذا الرَّصد في الغالب بالأشكال البيانية، والجداول الإحصائية.