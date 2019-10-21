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تعرّف على آلية التقديم على «التقاعد المبكر» لمنسوبي «التعليم»

تعرّف على آلية التقديم على «التقاعد المبكر» لمنسوبي «التعليم»
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تواصل – الرياض:

طالبت وزارة التعليم في تعميم صادر عنها، الراغبين في التقاعد المبكر بضرورة الالتزام بالتقديم الإلكتروني، خلال الفترة من 14/ 2/ 1441 هـ حتى تاريخ 29/ 4/ 1441 هـ من العام الدراسي 1441 هـ، عن طريق الخدمة الذاتية للمعلم أو المعلمة بنظام «فارس»، مع إرفاق (صورة الهوية، الآيبان مختوم من البنك، بيان خدمة، إخلاء طرف من البنك العقاري).

وقالت الوزارة، في التعميم إنه لن يتم استقبال أي طلبات إنهاء الخدمة (للتقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية ورقيًا، مؤكدة أن التقديم سيكون من خلال الخدمة الذاتية (نظام فارس) في (إدارات التعليم وجهاز  الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه.

كما شددت على صاحب الطلب ضرورة متابعة طلبه على صفحته بنظام «فارس» حتى اكتمال جميع الاعتمادات، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد طلب التقاعد المبكر إلكترونيًا، يتم طباعة الإشعار وتسليمه لإدارة الموارد البشرية خلال أسبوع من تاريخ الاعتماد.

وقالت: إنه سيتم تسليم خطابات (بنك التنمية الاجتماعية والبنك العقاري والبنك الزراعي مع إخلاء الطرف النهائي خلال الفترة من 15/ 10/ 1441هـ إلى 15/ 11/ 1441 هـ كحد أقصى ليتم استكمال رفع مسوغات مكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود خطأ في تاريخ المباشرة في نظام فارس يتم توجيه خطاب من جهة العمل لإدارة الموارد البشرية بتصحيح الخطأ.

وترسل نماذج راغبات التقاعد (معلمات) لشعبة إنهاء الخدمة بإدارة الموارد البشرية، وحدة العمليات، القسم النسائي بمبنى الإدارة شارع الأمير ماجد، فيما ترسل طلبات راغبي التقاعد (معلمين) لشعبة إنهاء الخدمة بإدارة الموارد البشرية، وحدة العمليات بمبنى الإدارة بشارع قريش.

وأكدت التعليم على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم، أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية بعد صدور القرار.

ومن المقرر أن يكون تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة، في 26/ 12/ 1441 هـ، بحسب التعميم.

وخاطبت وزارة التعليم، الإدارات التعليمية على مستوى المملكة بإشعار منسوبيها من المعلمين والمعلمات بأن آخر موعد للتقديم على القاعد المبكر لمن رغب في التقاعد هو نهاية 29/ 4/ 1441 وأخذ توقيعهم بالعلم.

 

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