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«المسند» يُوضح توقعاته للحالة المطرية المرتقبة بعد يومين

«المسند» يُوضح توقعاته للحالة المطرية المرتقبة بعد يومين
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”: إن المملكة بانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء المقبل – بمشيئة الله-.

وتوقع المسند، في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن تكون هذه الحالة المطرية في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمالي الشرقية والوسطى، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، وتستمر لبضعة أيام.

وأضاف أن هناك بعض المناطق قد تشهد تساقط أمطار متفرقة اليوم، حيث تشمل هذه الحالة أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان وربما منطقة مكة.

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