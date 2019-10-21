الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» (فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» (فيديو)

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون القديمة.. خطوة مهمة حتى لا تتعطل

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون القديمة.. خطوة مهمة حتى لا تتعطل
0

تواصل – وكالات:

وجهت شركة “أبل” تحذيرا لمستخدمي أجهزتها الذكية القديمة جدا من أنها ستفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ ومشكلات في بعض التطبيقات.

وستتأثر بعض الأجهزة، مثل آيفون 5 أو آيباد 4، والإصدارات السابقة. ولكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل.

وشددت أبل على ضرورة تحديث برنامج الهاتف القديم قبل 3 نوفمبر، للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، تواصل العمل بشكل صحيح. وفي حال لم يُفّعل التحديث قبل التاريخ المحدد، يمكن أن تفقد بعض النماذج ميزة GPS.

وترتبط المشكلة بوجود خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يؤثر على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ.

وأثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى في 6 أبريل عام 2019. ولكن آبل تقول إن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر.

وفي حال لم يقم المستخدمون بالتحديث في الوقت المناسب، قد لا يتمكنون من تلقي تحديثات البرنامج عبر شبكة “واي-فاي”. وبدلا من ذلك، يتطلب الأمر تحديث الجهاز عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر.

وفيما يلي الأجهزة التي تحتاج إلى تحديث iOS 10.3.4 قبل 3 نوفمبر:

– آيفون 5.

– آيباد (الجيل الرابع) WiFi + Cellular.

ولتجنب حدوث أخطاء يجب تحميل تحديث iOS 9.3.6 على هذه الأجهزة:

– آيفون 4S.

– آيباد ميني (الجيل الأول) WiFi + Cellular.

– آيباد 2 WiFi + Cellular (طراز CDMA فقط).

– آيباد (الجيل الثالث) WiFi + Cellular.

وفي حال لم تكن متأكدا من نوع إصدار iOS الذي تستخدمه، اتبع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق الإعدادات.

– انقر فوق خيار “عام”، واختر “حول” (About).

– سيكون الرقم بجانب إصدار البرنامج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبراء تقنية يكشفون مفاجأة صادمة بشأن بيانات المستخدمين لدى شركة «أبل»

خبراء تقنية يكشفون مفاجأة صادمة بشأن بيانات المستخدمين لدى شركة «أبل»

تحديثات جديدة بهواتف «آيفون» لمعالجة الثغرات

تحديثات جديدة بهواتف «آيفون» لمعالجة الثغرات

إليك قائمة بأفضل الهواتف الذكية

إليك قائمة بأفضل الهواتف الذكية

«أبل» تصمم نظام تتبع للعثور على الأشياء المفقودة

«أبل» تصمم نظام تتبع للعثور على الأشياء المفقودة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>