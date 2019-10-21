بالفيديو.. «كفاءة» توضح طريقة قراءة ملصق الطاقة على الأجهزة الكهربائية

تواصل – الرياض:

نشر المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، توضيحا لطريقة قراءة المستهلك لمعلومات الملصق الذي يتصدر الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، حيث بإمكان المشتري معرفة كل التفاصيل المدونة، وذلك بعد توحيد تصميمها.

جاء ذلك عبر الحملة التوعوية “#بدلناها”، التي أطلقها المركز، المعلومات وهي رمز الجهاز في أعلى البطاقة، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضاً نوع الجهاز، ثم المستويات بالألوان والترتيب الأبجدي من الأعلى كفاءة وهو الأخضر حتى الأقل وهو اللون الأحمر، ومؤشر يحدد مستوى كفاءة الطاقة الذي حققه الجهاز، وكذلك تضم البيانات الفنية للمنتج.

ومن المعلومات أيضاً رمز الاستجابة السريع QR والمعلومات التي يتضمنها، حيث يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري”، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”، كما تضم البطاقة معلومات الطراز والعلامة التجارية، وفي الأسفل تتضح الصيغة القانونية للبطاقة عند تعرضها للعبث أو الإزالة.