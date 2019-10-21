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تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل
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تواصل – عسير:

كشف الطالب حسين موسى حسين من داخل المستشفى ملابسات سقوطه من الدور الثالث في مدرسته بمحايل عسير أمس.

وقال الطالب حسين: “حضرتُ إلى المدرسة مبكرًا قبل وصول الطلاب، وصعدت إلى فصلي بالدور الثالث، وما هي إلا لحظات حتى بدأ توافد الطلاب، وأخذ قائد المدرسة في النداء بالتوجه إلى مقر إقامة الطابور الصباحي، وعندها صعدت على الحاجز الحديدي للممر بالدور ذاته لمشاهدة من هم بالساحة الداخلية اختل توازني ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ممدد بساحة الدور الأرضي، وبي آلام مبرحة في مختلف جسمي ونُقلتُ على أثرها لمستشفى محايل، وأُخضعت لفحوصات طبية عدة في الطوارئ، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة التنويم التي أوجَد بها الآن”.

من جهته، قال والد حسين: “تلقيتُ اتصالاً من قائد المدرسة، يخبرني فيه بسقوط ابني، وطلب مني التوجه لمستشفى محايل العام، وعند وصولي للطوارئ شاهدت ابني وهو يصارع الألم، فلم أتمالك نفسي، ودخلت في غيبوبة لساعتين، وبعد إفاقتي لم أجد ولدي فقمت بإزالة المغذية من يدي، ومن ثم البحث عنه إلى أن وجدته، وتبين إصابته بكسر في الفقرتين القطنيتين C1،C3، وتم تنويمه بقسم الجراحة.

وقال إن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن وفاة ابنه سبَّب لهم صدمة كبيرة ، مضيفاً أن إحدى خالاته التي تعمل إدارية بإحدى مدارس محايل بعد مشاهدتها خبر وفاة حسين عبر أحد المواقع الإلكترونية سقطت، لتصاب بكسر في إحدى رجليها، وتُنقل هي الأخرى للمستشفى.

وأكد أنه لن يتردد بعد تماثل ابنه للشفاء في مقاضاة تلك المواقع التي تسببت في إلحاق الأذى النفسي للأسرة والأقارب، داعيًا إلى التحقق من صحة المعلومة قبل نقلها لعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وكان تعليم محايل قد أبان أن الطالب الذي يدرس بثانوية الملك سعود ببحر أبو سكينة سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوَّم في مستشفى محايل العام (قسم الجراحة)، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

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