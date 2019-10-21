«العمل» تحدد عقوبة التحرش داخل منشآت القطاع الخاص.. فصل نهائي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عن العقوبات التي جاءت في قرار ضوابط الحماية من التعديات والسلوكيات في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل، حيث تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من العمل.

وقال أبا الخيل، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” أمس الأحد، إن تطبيق القرار يكون عن طريق لجان تُشكّل داخل المنشآت، وهي من تقوم بإجراءات التحقيق في المخالفات والرفع بها لاتخاذ العقوبة المناسبة.

وتطرق متحدث العمل إلى عدد من ضوابط حماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي شملت جميع أشكال الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك.

وأوضح أن العقوبات التي تُفرض على المخالف للقرار تصل إلى الفصل، وذلك في حالتي التحرش أو الاعتداء على الغير.

وأشار أبا الخيل إلى أن العقوبة قد تكون مخففة، كالحسم من الراتب، في حال التصرفات الأخرى التي شملها القرار.