وافد وامرأة في «وضع مشبوه» داخل شقة بالرياض.. والشرطة تداهم الموقع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

داهمت الجهات الأمنية في الرياض شقة سكنية بأحد الأحياء وألقت القبض على مخالف في حالة غير طبيعية برفقة امرأة لا تمتّ له بصلة.

ونشر الإعلامي “سعود الشيباني”، مقطع فيديو يظهر لحظة مداهمة القوة الأمنية للشقة السكنية التي كان يسكن فيها المخالف برفقة المرأة، وبحوزته كمية من الخمور إضافة إلى سـلاح أبيض.

وتأتي العملية ضمن الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي وصل عدد المقبوض عليهم فيها بحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الداخلية إلى أكثر من 4 ملايين مخالف.