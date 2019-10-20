توقعات الأرصاد خلال 5 أيام مقبلة.. أمطار رعدية وغبار وتفاوت في الحرارة

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية على عدة مناطق، ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة تُصحب برياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كلم تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

كما يُتوقع أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بالحالة الجوية، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة.

أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد تفاوت في درجة الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.

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