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سفارة المملكة في لبنان: 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت

سفارة المملكة في لبنان: 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة لدى لبنان عن أعداد المواطنين السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الأحد.

وقالت السفارة، في بيان لها، إن هناك 132 مواطنا ومواطنة غادروا من مطار رفيق الحريري وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و73 على طيران الشرق الأوسط.

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق، نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرا يوم أمس.

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