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هل تعاني من قرح الفم المؤلمة؟.. نصائح للوقاية والعلاج
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تواصل – وكالات:

تظهر قرحة الفم المؤلمة على شكل بقع بيضاء صغيرة في الفم، ولتجنب مثل هذه القرحة فإنه يجب الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، ولا يتطلب الأمر استعمال مستحضرات طبية أو غسول فم مركز أو مطهر.

وأوضحت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية أن قرحة الفم تعتبر من أكثر أمراض الغشاء المخاطي للفم والبلعوم شيوعاً.

ونصح الصيادلة الألمان بغسل الفم بالماء بعد الوجبات، نظراً لأن الإصابات الدقيقة، التي قد تنتج عن فتات الخبز والمكسرات والشوكولاتة أو التهيج الذي يحدث بسبب تناول الطماطم أو الحمضيات والتوابل، قد يكون هو المسؤول عن ظهور الالتهابات وقرحة الفم، كما أنه يجب فحص التركيب السليم لأطقم الأسنان بصورة منتظمة لدى أطباء الأسنان لتجنب مواضع الضغط المؤلمة.

ولم تتضح بعد الأسباب التي تؤدي إلى تطور المرض في الغشاء المخاطي للفم والبلعوم بدقة، وغالباً ما تظهر قرحة الفم مع الأطعمة التي تحتوي على الهستامين مثل الأطعمة المدخنة والجبن الفاكهة الناضجة للغاية والأنواع المختلفة من المكسرات.

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