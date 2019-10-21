لتجنب اختراق نظام التشغيل «ويندوز».. استخدم هذا التطبيق الجديد

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “يوبيكو” السويدية المتخصصة في إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر، عن تطوير تطبيق جديد يتيح تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل “ويندوز” من خلال أحد منافذ “يو.إس.بي” وهو إجراء أمني يوفر حماية أقوى من مجرد كلمة المرور.

وأوضح موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن أداة “يوبي كي” خضعت للاختبار على مدى نصف عام، قبل طرحها في الأسواق الآن.

وأشار الموقع، الموقع أن أدوات الحماية مثل “يوبي كي” و”غوغل تيتان” تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات “يو.إس.بي” في الجهاز حتى يمكن تشغيله والدخول إليه. وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأداء ووسائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.

يذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” التي تطور نظام التشغيل “ويندوز” تتيح استخدام أدوات الأمن في خدماتها مثل البريد الإلكتروني “أوت لوك” والاتصالات عبر الإنترنت “سكايب” وألعاب الكمبيوتر “إكس بوكس لايف” وحزمة برامج “أوفيس” منذ شهور وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل لن يكون المستخدم مضطرا فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات.

في الوقت نفسه فإن الدخول إلى نظام التشغيل “ويندوز” نفسه لن يكون ممكناً. وتتيح شركة “يوبيكو” أداة الحماية لأجهزة كمبيوتر “آبل” التي تعمل بنظام التشغيل “ماك أو.إس”.

وأشار موقع “سي نت” إلى أن الأداة الجديدة التي طرحتها شركة “يوبيكو” تباع بحوالي 25 دولاراً.