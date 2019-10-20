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«بلدي الرياض» يحصل على شهادة الجودة العالمية «أيزو 9001»

«بلدي الرياض» يحصل على شهادة الجودة العالمية «أيزو 9001»
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 تواصل – الرياض:

حصل المجلس البلدي بالرياض على شهادة الجودة العالمية (lSO 9001) في نظم جودة الإدارة، بعد استيفائه كافة المواصفات والمقاييس الخاصة بالجودة الشاملة. وقد تسلم المجلس البلدي الشهادةَ الرسمية في مقره من المنظمة المانحة للشهادة.

وبهذه المناسبة صرح رئيس المجلس البلدي لأمانة الرياض الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي بأن هذا الإنجاز تحقق بتوفيق الله ثم بعمل ممنهج وجهود جماعية من كافة المنسوبين والأعضاء خلال الفترة الماضية، لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الآيزو، ورفع مستوى الجودة الإدارية في المجلس.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا التوجه يواكب رؤية المملكة 2030، التي ترمي جعل المملكة رائدة في المجالات كافة ولاسيما في كفاءة الأنظمة والجودة في الأداء الإداري، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة بما يلبي تطلعات القيادة واحتياجات المواطنين وتحقيق رضى المستفيدين والتواصل الإيجابي معهم لتفعيل المشاركة المجتمعية والدور الرقابي للمواطنين، وأن الحصول على الشهادة أولى الخطوات بإذنه تعالى لتجويد العمل بما يرضي الله عز وجل، ويلبي طموحات ساكني مدينة الرياض.

وأضاف العريدي أن مواصلة النجاح والتفوق والاستمرار في هذا العمل النموذجي يقتضي الالتزام بتطبيق النماذج المحددة، والتعاون والتكامل بين منسوبي المجلس والأعضاء لتحقيق التميز في تجويد أعمال المجلس.

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