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بدء التسجيل في برنامج الماجستير المهني بـ«الجامعة الإسلامية».. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت كلية العلوم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، التسجيل في برنامج الماجستير المهني في المختبرات الصناعية، موضحة أن التسجيل مستمر حتى 29 ربيع الثاني 1441هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنا).

وأوضحت الكلية أن نظام الدراسة للبرنامج بنظام مقررات دراسية فقط بعدد ساعات معتمدة (56 ساعة) على مدار سنتين، وتكون الدراسة خلال الفترة المسائية، كما تقام الدراسة بالمقر الرئيس للبرنامج (قسم الفيزياء بكلية العلوم).

ومن ضمن شروط القبول بالبرنامج، إضافةً للشروط العامة للدراسات العليا، أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في (الفيزياء) أو (الكيمياء)، وألا يقل تقديره في مرحلة البكالوريوس عن (جيد).

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ إذ تسعى الجامعة لتمكين الطلاب من حَمَلة البكالوريوس في الكيمياء والفيزياء من مواصلة دراستهم العليا بالجامعة الإسلامية.

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