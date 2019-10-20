جازان.. ضبط 450 حزمة «قات» داخل مركبة دون لوحات وفرار قائدها

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث بشرطة محافظة العارضة بجازان، أمس السبت، من إحباط محاولة تهريب 450 حزمة قات محملة على سيارة “شاص”، فيما لاذ قائدها بالفرار.

وكانت قوات الأمن قد اشتبهت في مركبة منزوعة اللوحات يقودها شخص، تحمل مجموعة أكياس في صندوقها الخلفي، وعليه جرى إغلاق الطرق الفرعية والتضييق على قائدها، إلا أنه تمكن من الهرب من الموقع.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 15 كيسا بداخل كل منها 30 حزمة من “القات”، لافتة إلى أنه جرى التحفظ على المركبة التي عمد صاحبها على نزع لوحاتها وطمس أرقام هيكلها.