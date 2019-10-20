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شاب يتبرع بـ«كليته» لشقيقه لإنهاء معاناته مع المرض 

شاب يتبرع بـ«كليته» لشقيقه لإنهاء معاناته مع المرض 
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تواصل- فريق التحرير:

تبرّع عبد الرحمن الحربي بكليته، لشقيقه “فايز” الذي ظل يعاني من مرض الفشل الكُلوي منذ 5 سنوات، منهياً بذلك معاناته مع المرض.

وعبر شقيقهما “زاهد” عن فرحته الشديدة بشفاء “فايز” قائلا: “عملية الزراعة، تمت أمس، في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، بإشراف طاقم طبي متخصص ومتميز، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد”.

وأوضح “زاهد” أن “عبدالرحمن” – الذى تبرع بكليته- خضع لفحوص مطوّلة قبل التطابق، فيما خضع لفحوص طبية إضافية منذ ثلاثة أيام قبل العملية، مؤكداً أن ما قام به تجاه “فايز”، يعدّ من الواجبات عليهم جميعاً كأشقاء، مشيراً إلى أنهم تقدموا جميعاً للتبرع لشقيقهم، إلا أن “عبد الرحمن” تمت الموافقة عليه.

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