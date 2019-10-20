الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

تدشين مبادرة تمكين ذوي الإعاقة «وظيفيًّا».. تعرَّف على أهدافها

تدشين مبادرة تمكين ذوي الإعاقة «وظيفيًّا».. تعرَّف على أهدافها
0

تواصل – الرياض:

دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المبادرة الرقمیة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكین الكفاءات وحصولھم على الفرص الوظیفیة المناسبة لھم، إضافة إلى المواءمة بین متطلبات سوق العمل السعودي والمھارات الرقمية التي یكتسبھا الشباب ذوو الإعاقة.

وتملك المبادرة عدداً من الأهداف الإستراتيجية من ضمنها «إعداد البرامج والخطط التي تھدف إلى تأھیل الكفاءات وربطھم بالفرص الوظیفیة الملائمة رقمياً، تعزیز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، حملات توعویة مع القطاع الخاص لتمكین الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المھني، إعداد الدراسات والإحصاءات والتقاریر عن سوق العمل السعودي التي بدورھا تساھم بخلق الفرص الوظیفیة المناسبة، فھم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدریبیة لتأھیل الكفاءات، رسم المسار الوظیفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السیرة الذاتیة إلى الدخول بسوق العمل، تقدیم تقاریر دوریة بمؤشرات توضح نسبة التوظیف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، إضافة إلى متابعة الأداء المھني، تثقیف الكفاءات بالقوانین واللوائح الأساسیة الخاصة بسوق العمل».

فيما حُدد البرنامج العلمي في «تقییم الذات وتحدید المسارات الوظیفیة الملائمة، فھم القوانین واللوائح الأساسیة، إعداد المسار الوظیفي، بناء السیرة الذاتیة الرقمیة، أساسیات المقابلة الوظیفیة، كیفیة البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظیفة والاستمراریة، تطویر المھارات للوظائف القیادیة، النصائح من الخبراء التي تسھم برفع الأداء الوظیفي».

وتتلخص مھمات وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات في هذه الشراكة على منصة «لینكدإن» بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنیة المعلومات، الترتیب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنیة المعلومات، تدشین منصة «وظیفتي بھمتي» وربطھا بالصفحة المؤسسیة الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات.

أما مھمات ھیئة رعایة الأشخاص ذوي الإعاقة فتنحصر في تزوید «لینكدإن» بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتیب اللوجیستي لعقد الدورات، التنسیق مع وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة لتزوید «لینكدإن» بإحصاءات وأنظمة سوق العمل السعودي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في 13 كلية

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في 13 كلية

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

«التعليم» تعلن أسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية

«التعليم» تعلن أسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية

جامعة حائل توضح حقيقة قبول طالبات مصابات بـ «الصمم»

جامعة حائل توضح حقيقة قبول طالبات مصابات بـ «الصمم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>