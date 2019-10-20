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طور عاداتك الذهنية!

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طور عاداتك الذهنية!
علي بطيح العمري

كل يوم تستقبله هو هدية من الله تعالى لك.. فعش هذا اليوم بروح إيجابية وذهن متوقد وطاقة نفسية عالية.

سماع آية قرآنية من صوت عذب قد ينعش روحك الخاملة.. تأمل صورة جمالية ولو عبر جوالك يزهر عقلك الذابل.. تأخذ ورقة وتدون عليها فكرة أو لحظة مبهجة يهبك تفاؤلاً.. ابتسامة لصديق، ومداعبة كلامية لزميل تجدد نشاطك…قراءة صفحة من كتاب تهديك أفكاراً وحماساً.

لا تسمح لأحد الفوضويين أن يعكر مزاجك بكلمة عابرة.. لا تسمح لجملة سلبية تتسلل إلى أعماقك فتنقلك للتعاسة.. لا تعتبر كلام أحدهم حكماً نهائياً عليك أو على عملك.

* شحن طاقتنا الذهنية والنفسية أولى من شحن هواتفنا وأجهزتنا الذكية.

* هناك عادات خاطئة تتسبب في استنزاف طاقتنا.. مقاومتها وعدم الاستسلام لها يصنع يومك الجميل.. العادات السيئة تسرق منك طاقتك، تهدر وقتك في التعلق بها وتقلل من مستوى سعادتك.

خذ أمثلة على العادات السلبية:

العيش في الماضي.. تذكر الماضي كذكريات رائعة وقصص جميلة للتسلية أو للاستفادة من دروسه شيء رائع.. أما العيش في الماضي ولوم النفس على أخطاء حصلت، وتقريع الذات على اختيارات اختارها الإنسان فذلك مضيعة للوقت ومكدر للنفس.

هناك القلق.. وأفضل ما قيل في القلق أنه مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائماً.. لكنه لن يوصلك إلى أي مكان!

إياك والتفكير الطويل في الأحقاد والكراهية والخصومات مع الآخرين، فتلك أمور تنغص عليك اللحظة بلا فائدة في استرجاع تجارب مزعجة فضع حداً لها.

لا تقف كثيراً وطويلاً عند آراء الآخرين عنك فآراء الناس لا تحدد من أنت.. ثق في قدراتك، واستشر من تثق بهم، ودع عنك آراء عامة الناس.. لا تدقق في ما يقوله ويتهامس به الآخرون.. وعلى قول الشاعر:

ليس الغبي بسيد في قومه                            لكن سيدُ قومه المتغابي

ويقصد بالتغابي “التغافل” عن صغائر الأمور.

وأخيراً..

لا تبحَثْ عن قيمتك في أعينِ الناس ولا تحرص على رضا الناس، فأكثر الناس:

لا يفهمون، لا يعلمون، لا يشكرون، ولا يعقلون.. ابحث عن قيمتك في ذاتك واحرص على رضا الله عز وجل.. وابتعد عن السلبيات الذهنية والنفسية لتتطور أكثر وأكثر.

* قفلة..

قال أبو البندري غفر الله له:

تطوير عاداتك الذهنية والنفسية يبهج حياتك، ويلألئها أكثر!

ولكم تحياااااتي

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  • كاتب إعلامي

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تويتر: @ALOMARY2008

إيميل:

ALOMARY2008@GMAIL.COM

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