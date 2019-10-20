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تحذير.. ثغرة بـ«أندرويد» قد تدمر الهاتف بالكامل

تحذير.. ثغرة بـ«أندرويد» قد تدمر الهاتف بالكامل
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تواصل – وكالات:

قالت تقارير صحفية إنه تم اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل “أندرويد”، يمكنها أن تستنزف بطارية الهاتف، وقد تؤدي إلى تدميره بالكامل.

وقال موقع “تايمز ناو نيوز” إن تلك الثغرة اكتُشِفت في مساعد “جوجل الذكي”، والتي تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، وهو ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب في انفجاره أو تدميره.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، في بعض النسخ الخاصة بهواتف “بيكسل”، المتوافقة للعمل مع تطبيق “جوجل هوم” المعتمد على مساعد جوجل الذكي.

ويظل مساعد جوجل الذكي نشطاً في خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة جوجل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التي تعتمد على تقنية “LED”.

الحل

وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التي يمكن أن تتسبب في تدمير الهاتف أو احتراقه.

وتكمن تلك الطريقة في الدخول يدوياً وإيقاف تفعيل مساعد “جوجل” الذكي يدوياً، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكياً.

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