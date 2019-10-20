الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

تحذير.. تكوُّن طبقة بيضاء على سطح اللسان يكشف عن مرض خطير

تحذير.. تكوُّن طبقة بيضاء على سطح اللسان يكشف عن مرض خطير
0

تواصل – فريق التحرير:

دفعت حالة طبية نادرة لمريض يُعاني من تكوُّن طبقة بيضاء سميكة على سطح اللسان، مصحوبة بأعراض فقدان الشهية والتذوق، إلى توصل الأطباء في اليابان لوجود علاقة وثيقة بين هذه الأعراض والإصابة بمرض الفشل الكلوي.

تفاصيل الحالة الطبية النادرة – بحسب صحيفة “BMJ” الطبية اليابانية – فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاماً،  ظل يأكل كمية محدودة من الطعام طيلة شهرين بسبب الالتهاب الذي عاناه في اللسان، ولما عرض نفسه على الأطباء وبعد إجراء التحاليل اللازمة اكتشفوا منسوباً مرتفعاً من مادة “نيترويجن اليوريا”، وهي مؤشر قوي على فشل كلوي لم يخضع للعلاج.

سبب تكوّن الطبقة البيضاء

ووفق ما نقلته اليوم “سكاي نيوز عربية” فإنه حين لا تتخلص كلى الجسم من الفضلات، وهو دورها الرئيسي في الجسم، تتفاعل بعض المواد الكيماوية مع البكتيريا الطبيعية في الفم، وهذا الأمر يؤدي إلى تشكّل طبقة بيضاء حول اللسان.

وهذه الأعراض ليست شائعة بشكل كبير، لذلك قدّم أكاديميون وأطباء يابانيون بعضَ تفاصيل هذا المرض، إثر تشخيص الحالة الأخير،. وأبلغهم الرجل المريض بشعوره بالتعب على نحو متكرر وصعوبة تذوق الطعام، إلى جانب فقدان الشهية.

أعراض المرض

وتُسبب الطبقة البيضاء ألماً مزعجاً في فم المريض، أما رائحة النفَس فتكون كريهة جدّاً؛ لأنها شبيهة بما ينبعث من البول.

وإثر رصد الطبقة البيضاء حول اللسان، أجريت تحليلات طبية لمعرفة مستويات كل من الصوديوم والبوتاسيوم وباقي المواد الكيماوية في الجسم.

مرض “البوريميا”

وأظهرت النتائج مُعدلاً مقلقاً جداً وغير معتاد لتلك المواد الكيماوية في الدم؛ وهو ما يعني الإصابة بمرض “اليوريميا” وهو اضطراب ينجم عن زيادة تركيز نيترويجن يوريا الدم واختلال عمل الكُلى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة هارفارد: مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

جامعة هارفارد: مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

انتبه.. 4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكُلى

انتبه.. 4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكُلى

تحذير.. مضادات الحموضة خطر على «الكلى» و5 بدائل طبيعية تساعدك في العلاج

تحذير.. مضادات الحموضة خطر على «الكلى» و5 بدائل طبيعية تساعدك في العلاج

هل ألم الجوانب بسبب قلة شرب الماء؟ (فيديو)

هل ألم الجوانب بسبب قلة شرب الماء؟ (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>