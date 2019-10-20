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سفارة المملكة تكشف تفاصيل إجلاء 330 مواطنًا من لبنان

سفارة المملكة تكشف تفاصيل إجلاء 330 مواطنًا من لبنان
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تواصل – الرياض:

قال مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة في بيروت سعود الدهمشي: إن السفارة تمكنت من إجلاء 330 مواطناً ومواطنةً حتى مساء السبت كمرحلة أولية.

وأضاف الدهمشي بأنه منذ بداية الأحداث قامت السفارة بتوجيه المواطنين والمقيمين الزائرين السعوديين بالابتعاد عن أماكن وجود الأحداث والتجمعات والتظاهرات وتوخي الحيطة والحذر، مبيناً أن السفارة أعلنت السبت نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت السبت عند الساعة الخامسة فجرًا، وتوجهت السفارة بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربةً عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار، بحسب “الرياض”.

وأشار إلى أن السفارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع السعوديين وإجلائهم إلى المملكة، كما حددت “فندق لانكستر بلازا” الواقع في منطقة الروشة نقطة تجمع للمواطنين، وعلى ذلك تم نقل المرحلة الأولى بنجاح بعدد 330 مواطناً ومواطنة عبر باصات وسيارات صغيرة مجهزة بشكل كامل.

وأكد الدهمشي بأن العمل لا يزال مستمراً على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومساعدتهم للعودة إلى الوطن، ويأتي ذلك بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وجهود السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

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