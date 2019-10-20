نصائح مهمة لتقوية الجهاز المناعي لطفلك خلال الشتاء

تواصل – وكالات:

تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، خاصة لدى الأطفال، مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وبحسب موقع “health” فمن النصائح المهمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للأطفال:

-التغذية الجيدة للطفل تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة لديهم، ولذا عليك إمداده بجميع العناصر التي يحتاجها الطفل، كالخضراوات والفواكه، وأيضا النشويات، فجميعها أطعمة هامة للطفل.

-على الأم إعطاء الطفل البيض في الصباح أي في وجبة الإفطار لإمداد جسمه بالعناصر التي يحتاجها.

-الحرص على إعطاء الطفل تطعيم نزلات البرد، قبل دخول الشتاء، لأنه يساهم في التقليل من فرص الإصابة.

-من أهم النصائح عدم تعرض الطفل للجو في حالة وجود أتربة تجنبا لضعف الجهاز المناعي.

-يحب أن تقوم الأم بإعطاء الطفل بعض الفيتامينات التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، كالحديد وفيتامين ب12.

-تجنبي تيارات الهواء الشديد التي يمكن أن يتعرض لها الطفل.