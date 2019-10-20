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المسند: توقعات بطقس صحو على مدينة الرياض اليوم

المسند: توقعات بطقس صحو على مدينة الرياض اليوم
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تواصل – الرياض:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند: إنه من المتوقع أن تشهد مدينة الرياض اليوم الأحد، طقساً صحواً، مشيراً إلى أن الرياح الشرقية ضعيفة تصل سرعتها إلى 10 كم في الساعة.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها المسند على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” ذكر فيها: إن درجة الرطوبة في العاصمة تبلغ 5%، ومتوسط درجة الحرارة اليوم 34 درجة مئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية).

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