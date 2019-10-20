اختفاء مواطن منذ شهر في عسير.. وهذه آخر رسائله

تواصل – عسير:

تقدمت أسرة مواطن مفقود بمناشدة لتكثيف البحث عنه في مربة بمنطقة عسير، وذلك بعد أن غادر قريته في مركز الحقو بجازان متوجهًا بطريق منطقة عسير، وفقد في مركز مربة.

وأوضحت أسرة المفقود إن آخر مرة التقوا فيها بابنهم طارق خميس الصالحي عندما غادر مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما أخذت والدته موعدًا طبيًا وغادر بعد ذلك واختفى في مربة، حيث كان قد أبلغهم أنه متوجه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي.

وقال شقيقه: إن المتغيب كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية بالحد الجنوبي، وبعد تغيبه أبلغنا عددًا من الأشخاص أنه أرسل رسائل على قروب واتساب كان يطلب المساعدة نظرًا لكون مركبته كانت عالقة في وادي مربة بمنطقة عسير.

وأضاف أنه تم إبلاغ الشرطة نظرًا لاختفائه وعثرت على مركبته عالقة وتم تحديد آخر موقع لاتصال الشبكة بهاتفه في مربة، وحسب أحد العمالة في البقالات، فقد شاهده يسير باتجاه أحد الجبال هناك، وتم البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى اليوم منذ ما يقارب الشهر.

وناشدت الأسرة كل من يتوصل إليه أن يبلغ الجهات الأمنية ويتم التواصل معها على الفور عبر أي من الأرقام التالية:

0505293097

0502229459

0552140772