«الغذاء والدواء» تُخفِّض أسعار 277 صنفاً من الأدوية بقيمة 400 مليون ريال

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خفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال، مع مراجعة أسعار 1500 دواء آخر، بجانب تقليلها لنسبة الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2 %، وتعمل لتكون النسبة صفر %، كما تعد لإطلاق تسع مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي أن “الهيئة” تنفذ بالتعاون مع الدول المصدرة حملات تفتيش على مصانع الأغذية والأدوية في دول المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى السعودية، وأسفرت إحدى تلك الحملات في دولة مصدرة عن إغلاق 50 % من المصانع التي تمت زيارتها بعد إيقاف التعامل معها بسبب مخالفات.

وأضاف بأن العام الماضي سحبت الهيئة منتجات من مصانع محلية وإقليمية، وعلقت بعض المصانع في الشرق الأوسط بسبب بعض المخالفات وضعف الجودة. لافتًا إلى أن الهيئة تسير في اتجاه أن تكون السعودية ضمن أفضل خمس دول رقابية في العالم.

وأضاف “الجضعي” بأن الهيئة تراقب المنتجات ابتداء من مراحل إنتاجها، سواء عبر الصناعة أو الزراعة، حتى وصولها إلى المستهلك. لافتًا إلى أن المنتجات ذات الأصل الحيواني الأعلى خطورة في الغذاء، والأغذية المعلبة تصنف الأقل خطورة؛ ولذلك تضع الهيئة اشتراطات تحليل في دولة المنشأ، وشهادة مطابقة في شركات بأكثر من 100 دولة، على ألا تتجاوز إجراءات الفسح عند الوصول 24 ساعة.