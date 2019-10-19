الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

ضبط أكثر من 4 ملايين مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

ضبط أكثر من 4 ملايين مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة
0

 

تواصل : واس:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 18 / 2 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (4027951) مخالفاً، منهم (3147079) مخالفاً لنظام الإقامة، و(619971) مخالفاً لنظام العمل، و(260901) مخالف لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (69582) شخصاً، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2840) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4613) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1635) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1612) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (23) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14935) وافداً مخالفاً، منهم (12924) رجُلاً، و (2011) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (557887) مخالفاً، وإحالة (511437) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (674607) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1002302) مخالف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توضيح مهم من المملكة أمام الأمم المتحدة.. عن التطورات الكبيرة لحقوق الإنسان بالبلاد

توضيح مهم من المملكة أمام الأمم المتحدة.. عن التطورات الكبيرة لحقوق الإنسان بالبلاد

الأمير سلطان بن سلمان: علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية

الأمير سلطان بن سلمان: علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

هذا ما فعلته السفارة في لبنان لتسهيل عودة المواطنين إلى المملكة

هذا ما فعلته السفارة في لبنان لتسهيل عودة المواطنين إلى المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد
إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>