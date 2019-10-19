«الشؤون الإسلامية» تُشكل لجنة عاجلة للتحقيق في «ألعاب داخل مسجد»

تواصل – الرياض:

شكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة فورية على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض والتحقيق مع الإمام والمؤذن والرفع للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد وأن تكون مكاناً للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تتم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبيناً أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صُوّر في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً النظر إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام الوزارة وتعليماتها ، حيث أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.